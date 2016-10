Trio que furtava residências nas Zonas Sul e Leste de Manaus é apresentado pela polícia

Isac Bruno de Oliveira Brasil, 26, Ryvia Lanna Almeida de Oliveira, 23, e a ex-presidiária Elizangela Freitas dos Santos, 28, foram apresentados na manhã desta quinta-feira (20), na sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), por suspeita de envolvimento em vários roubos as residências nas Zonas Sul e Leste de Manaus.

O trio foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (19) por uma equipe de investigação Derfd na Rua Eugênia, loteamento Jardim Mauá, Mauazinho, Zona Sul.

De acordo o delegado adjunto da Derfd, Denis Pinho, os suspeitos estavam sendo investigados há cerca de 15 dias após várias denúncias anônimas informando que eles estariam envolvidos em furtos a casas no Mauazinho e adjacências.

Segundo Denis Pinho, no momento da prisão Ryvia e Elizangela, com o auxílio de uma chave falsa, adentraram em uma residência e furtaram objetos eletrônicos do imóvel. Em seguida, entraram em uma residência vizinha e furtaram mais eletrônicos. Isac estava do lado de fora aguardando as mulheres dentro de um carro.

“Eles percorriam os bairros da cidade observando em quais residências os donos estariam ausentes. Em algumas tocavam as campainhas para se certificarem de que não havia ninguém em casa e então entravam no imóvel e roubavam objetos de valor. Eles agiam diariamente e roubavam cerca de cinco casas por dia. A Elizangela já foi presa 12 vezes, todas por furto. A Ryvia tem duas pesagens pela polícia. O Isac nunca havia sido preso”, disse o delegado.

O trio foi autuado por furto qualificado e associação criminosa. Ryvia e Elizangela foram encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), no quilômetro 8 da BR-174. Isac foi encaminhado à cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, em seguida será levado para um dos presídios da capital.

Portal EM TEMPO