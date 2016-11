Trio que fornecia droga para o Rio de Janeiro é preso em Manaus na operação ‘Rede’

Jerry Alves dos Santos, 41, conhecido como ‘Beira’, Anne Mary Roque Dantas, 36, (marido e mulher), e o foragido da justiça Reginaldo da Silva Rodrigues, 24, foram apresentados nesta quinta-feira (10) na Delegacia Geral, suspeitos de fornecer drogas do Amazonas para o Rio de Janeiro.

O trio foi preso ontem (9), em um condomínio, situado na rua São Judas, bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade, durante a operação ‘Rede’, deflagrada simultaneamente no Amazonas e no Rio de Janeiro.

A ação conjunta resultou no cumprimento de 16 mandados de prisão, sendo cumpridos três em Manaus, com o trio foi apreendido, um celular contendo fotos e informações relacionados ao tráfico de drogas, uma tornozeleira eletrônica que era usada por Jerry – que estava em prisão domiciliar por questões de saúde -, notebook, tablets e papeis com registros de transação do tráfico, além de apetrechos que eram usados para embalar e fazer o esconderijo da droga que era transportada para o Rio de Janeiro.

Os mandados de prisão preventiva em nome do casal, foram expedidos no dia 17 de outubro deste ano, pelo juiz Rubens Soares Sá Viana Junior, da 2ª Vara da Comarca de Guapimirim, do estado do RJ. Na ocasião, Reginaldo, que também estava na casa, foi preso após verificado que era foragido da Justiça de Mato Grosso, e estava com mandado de recaptura em aberto, documento este expedido no dia 16 de março deste ano, pelo juiz Michell Lotfi Rocha da Silva da Comarca de Colniza, em Mato Grosso.

Segundo o delegado Juan Valério, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), o casal estava sendo investigado há cerca de seis meses, após a Polícia Civil do RJ entrar em contato com o DRCO, informando que havia duas pessoas transportando drogas de Manaus para o RJ.

Após o contato, a equipe do DRCO iniciou as investigações em torno do caso. Foi então constatado que o casal recebia a droga que era importada tanto da Colômbia, como de Tabatinga, e transportava para traficantes que já estavam esperando pela droga. Alguns desses compradores das drogas foram presos durante a operação.

Juan Valério ressaltou que as investigações em torno do caso terão continuidade, pelo fato das provas que foram encontradas durante a prisão do trio.

O trio responderá por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Jerry foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174. Anne foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), também na BR-174.

Já Reginaldo foi encaminhado CDPM, onde ficará à disposição da Justiça, e posteriormente será conduzido ao sistema prisional do estado de Mato Grosso.

Portal EM TEMPO