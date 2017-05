Trio que fazia quitinete de laboratório de drogas é preso na Zona Sul

Policiais Militares da Força Tática prenderam na noite de quinta-feira (25), três pessoas por tráfico de drogas no bairro Petrópolis, Zona Sul. Com eles foram apreendidos, além das drogas, material de embalo e refino de entorpecentes.

De acordo com a equipe da Força Tática, durante o patrulhamento pela rua José Florêncio, por volta das 22h, os policiais receberam denúncias que o uma quadrilha usava uma quitinete para embalar e vender drogas. No caminho, policiais observaram Leonardo Matos de Souza, 26 anos, em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, o homem correu para dentro da quitinete, mas esqueceu a porta aberta.

Ao entrar na quitinete, os policiais encontraram as drogas espalhadas pelo chão e outros dois suspeitos. Matheus de Araújo Freitas, 26, e Lilian Jaira da Silva, 25, também receberam voz de prisão.

Foram apreendidas 916 gramas de maconha do tipo skank, 233 gramas de oxi, três balanças de precisão, materiais para embalo da droga e um caderno com anotações do tráfico.

A equipe conduziu o trio ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Com informações da assessoria