Trio invadiu casa e matou cachorro antes de atirar em PM, afirma polícia

Três homens armados balearam o policial militar Jeandreson Ferreira Araújo, na noite desta sexta-feira (17), após invadirem a casa da vítima, localizada na rua Lorena Mafra, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Na ação, os criminosos mataram o cachorro e roubaram o carro do PM, modelo Sandero, de cor cinza e placas NOV-2773.

De acordo com o tenente PM, Rômulo Wilhians, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o policial é lotado no Batalhão de Guardas da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM).

“Ele estava de folga em casa, quando foi surpreendido pelos criminosos que invadiram a casa e mataram o cachorro. Na fuga, os bandidos roubaram o carro com a arma dele e, para evitar serem perseguidos, disparam um tiro contra o abdômen do PM”, informou o tenente.

A arma do policial, de uso restrito da PM-AM, estava carregada com as munições. A vítima foi socorrida por moradores da região e conduzida para o Hospital Pronto Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Abdel Aziz, na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte.

A reportagem tentou contato, por telefone, com a assessoria de comunicação da PM-AM, para saber o estado de saúde do policial, mas não obteve respostas.

O caso foi registrado pela Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e a ocorrência de roubo e homicídio tentado foi repassada para todas as 30ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), Força-Tática e Rocam, que realizam diligências em todas as regiões da cidade com o intuito de localizar os criminosos e recuperar o veículo roubado.

Isac Sharlon

EM TEMPO