Trio invade vestiário e rouba objetos de jogadores do Nacional durante jogo em Manacapuru

No fim da tarde desta quarta-feira (21), durante o primeiro tempo da partida entre Nacional e Princesa Solimões, a delegação do Leão da Vila foi assaltada dentro das dependências do estádio Gilbertão, em Manacapuru (a 86 km de Manaus). Três homens armados com facas abordaram o roupeiro e levaram alguns pertences pessoais dos jogadores – que estavam em campo.

A informação foi dada ao EM TEMPO online pela assessoria de imprensa do Nacional. Durante a transmissão do jogo, o diretor de futebol do time, Carlos Souza, chegou a comentar o caso.

Ainda segundo a assessoria, os homens entraram no vestiário e ameaçaram matar Rômulo Pantoja se ele não entregasse os objetos. O celular do lateral Alex Cazumba e a bolsa com todos os pertences do zagueiro Diego foram levados pelos suspeitos – que conseguiram fugir do estádio.

A equipe do Leão da Vila preferiu não registrar a correria após o fim do jogo e retornou para Manaus. O Nacional Futebol Clube sofreu sua primeira derrota no Campeonato Amazonense. O Tubarão venceu por 2 a 0, com gol de Pastor e Tety.

Por equipe EM TEMPO online