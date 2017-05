Vídeo: trio invade ônibus e esfaqueia passageiro que reagiu a assalto

Três homens assaltaram, na noite desta quinta-feira (11), por volta das 19h, um ônibus da linha 126, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Um passageiro, que não teve o nome revelado, reagiu ao assalto e foi esfaqueado nas costas por um dos bandidos.

De acordo com passageiros, os bandidos entraram no coletivo e se dividiram em várias partes do ônibus. Minutos depois, no momento em que o motorista contornava a rotatória da Ponta Negra, sentido Tarumã, eles anunciaram o assalto.

Um dos suspeitos estava armado com uma arma de fogo, aparentemente caseira, ameaçou o motorista. Ele ordenou que o condutor parasse o ônibus. Os outros dois, com facas nas mãos, retiravam os objetos dos passageiros e a renda do coletivo. Mas, ao passar pela barreira da Polícia Militar, instalada na avenida do Turismo, o motorista derrubou os cones para chamar a atenção dos policiais.

Nesse momento, um dos passageiros tentou reagir, entretanto, recebeu um soco de um dos bandidos e foi esfaqueado nas costas. O ônibus parou no local e os homens fugiram por um matagal ao lado do cemitério Parque Tarumã.

Raphael Sampaio

EM TEMPO