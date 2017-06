Trio invade escola municipal e assalta alunos no Jorge Teixeira

O trio pulou o muro da instituição e entrou nas salas de aulas armado com facas e um simulacro – Divulgação



Na noite desta segunda-feira (12), três homens, ainda não identificados, invadiram a Escola Municipal Helena Augusta Walcott, localizada na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo relatos de testemunhas, os homens entraram nas salas de aula armados com facas e um simulacro. O trio fugiu com a ajuda de mototaxistas que esperavam do lado de fora da escola.

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e o gestor da escola registrou um boletim de ocorrência no 14º Distrito Integrado de Polícia.

Em nota, a Secretaria Municipal de Comunicação (Semed) informou que o caso é acompanhado por uma equipe de inteligência do Centro de Operações de Segurança Escolar (Cose).

Laize Minelli

EM TEMPO