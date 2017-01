Trio invade autoescola e rouba alunos e funcionários

Três homens, ainda não identificados, assaltaram a Autoescola Líder, situada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, na noite desta segunda-feira (30). Alunos e professores foram abordados dentro das salas de aula.

Segundo informações da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o fato aconteceu por volta das 20h30, quando o trio entrou no local e roubou celulares e dinheiro de funcionários e estudantes.

Até o momento, viaturas da Cicom fazem buscas aos assaltantes, que fugiram com os objetos das pessoas. Ainda não se sabe o valor levado pelo bando do local.

Outro caso

No dia 05 de janeiro, dois homens invadiram o Curso Equipol, localizado na rua Ferreira Pena, no Centro. A dupla levou celulares, joias e equipamentos eletrônicos dos estudantes que participavam de uma aula de Direito Administrativo.

Na ocasião, os homens fingiram que eram alunos, entraram na sala e anunciaram o assalto. As pessoas que estavam no local foram obrigadas a deitar no chão e ficaram sob a mira de uma arma.

Manoela Moura

EM TEMPO