Trio envolvido em estupros em série e coletivo é preso em Manaus

Apontado pela polícia como ladrão e estuprador em série, Ronald Gomes Borges, 26, e os comparsas Douglas Carvalho Oliveira, 22, e Paulo Henrique Tomaz, 20, foram presos na última quarta-feira (31), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. Segundo a polícia, Ronald é autor de seis estupros, sendo três contra mulheres e três contra adolescentes de 12, 15 e 16 anos. A menina de 16 anos sofreu um estupro coletivo praticado pelos três criminosos que roubaram o celular dela antes da violência sexual.

Conforme o delegado Jeff MacDolnald, desde 2015, foram registrados vários crimes de violência sexual contra adolescentes e mulheres maiores de idade, onde o modus operandi era o mesmo. Ronald abordava as vítimas, sempre armado com uma faca, anunciava o assalto, roubava o celular da mulher e depois a levava para um terreno baldio onde as estuprava.

“Temos o reconhecimento de três mulheres que o Ronald estuprou, entre elas uma idosa. O acusado foi preso quando trafegava me via pública e um morador o avistou e o reconheceu de um vídeo que circulou nas redes sociais. Nas imagens o acusado aparece abusando sexualmente de uma vítima. Os crimes ocorriam nos bairros da Zona Norte, como Mutirão, Cidade Nova e conjunto Boas Novas”, informou.

O delegado disse ainda que a polícia não descarta a hipótese de mais mulheres terem sido vítimas de Ronald e dos comparsas. “Em depoimento, o Ronald confessa os estupros, mas diz que não sabe porque faz isso”, relatou MacDonald.

De acordo com a delegada Ana Cristina Braga, no estupro da menina de 12 anos, Ronald chegou a esganar a vítima, que acabou desmaiando e depois que ela ficou desacordada, ele continuou a manter relações sexuais com ela, inclusive, com penetração anal.

“Temos um vídeo dos três saindo do local onde aconteceu a violência sexual da menina de 16 anos, onde eles saem rindo, debochando da vítima, mostrando cada vez mais a personalidade fria, perigosa e cruel dos acusados”, disse.

A delegada falou ainda que Ronald é um estuprador em série e, até o momento, existe informação que Douglas e Paulo participaram do estupro da adolescente de 16 anos. “Depois das investigações, nós identificamos os acusados e solicitamos os mandados de prisão preventiva deles que foi deferido pela juíza.

Os suspeitos foram autuados por estupro e Ronald por estupro de vulnerável. Eles serão levados ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).

Ana Sena

EM TEMPO