Trio envolvido em assaltos de agências bancárias do AM é preso

Apontados pela polícia como integrantes de uma organização criminosa, envolvida em dois roubos a agências bancárias, um latrocínio e um roubo a residência, três foragidos da justiça foram presos na tarde da última quinta-feira (6). O foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Danilo Oliveira Duarte, o “Paulista”, 22, e os comparsas Matheus Cunha de Oliveira, 21, e Leandro Santos Araújo, 30, foram capturados na avenida Francisco de Queiroz, conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

De acordo com as investigações, o trio faz parte da quadrilha que assaltou a Caixa Econômica Federal dia 12 de fevereiro. Além disso, os três também roubaram o Banco Bradesco, em Nova Olinda do Norte (distante a 135 km de Manaus), no dia 3 de março e participaram do latrocínio do vigilante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), José Edson Batista da Silva, 55, ocorrido dia 8 de março.

À reportagem, Danilo confessou os assaltos e afirmou que gastava o dinheiro em festas de forró. “Eu gastava o dinheiro com festas e joias. Eu não planejava os roubos. Na mesma semana que eu escolhia os alvos, a gente ia para cima. No roubo da Caixa nós levamos R$ 10 mil, mas eu fiquei com uma mixaria de mil reais”, disse.

Sobre a fuga durante a rebelião no Compaj, o suspeito alegou que fugiu pelo muro para não se envolver nas mortes que iriam ocorrer na tarde do dia 1º de janeiro.

Já Matheus, que foi o autor dos disparos contra o vigilante, afirmou que matou a vítima porque ele reagiu ao assalto.

Segundo o titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), Adriano Félix, o trio é integrante de uma organização criminosa de alta periculosidade.

Os comparsas dos acusados eram os quatro homens que tentaram roubar a agência bancária em Urucará (a 261 km de Manaus) no mês passado, quando trocaram tiros com os policiais civis da especializada. Na ocasião, dois foram mortos e dois desapareceram no Rio Amazonas.

“Ainda tem mais um integrante dessa quadrilha sendo procurado. No assalto a Caixa Econômica, eles usaram uma submetralhadora que foi roubada de um policial militar – que presta serviço para o Ministério Público do Amazonas”, informou.

Os suspeitos foram autuados em cumprimento a mandado de prisão por roubo e latrocínio.

Ana Sena

EM TEMPO