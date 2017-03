Trio envolvido com tráfico de drogas é preso no Tarumã

Monick Cunha Peres, 22, Paulinho Martins Pereira, 23, e Valdinei Vieira da Silva, 34, conhecido como “Jacaré”, envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade, foram presos nesta sexta-feira (17). Um adolescente de 16 anos, que atuava junto com o trio, foi apreendido durante a ação.

De acordo como delegado titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rodrigo de Sá Barbosa, os infratores foram interceptados pela equipe de investigação na manhã desta sexta-feira (17), por volta das 11h30, em frente à casa de Valdinei, situada na rua Onze da comunidade União da Vitória, bairro Tarumã. Monick carregava uma mochila contendo 200 trouxinhas de entorpecentes, entre cocaína, oxi e maconha do tipo skunk, R$ 400, uma balança de precisão, uma tesoura e material utilizado para mistura e embalo dos entorpecentes.

Rodrigo de Sá informou que a polícia chegou até os infratores após o recebimento de denúncias anônimas. “Nos deslocamos ao local indicado e conseguimos efetuar o flagrante no momento em que os infratores estavam chegando na casa de “Jacaré”. O local servia como ponto de comercialização de drogas. Logramos êxito com a prisão do trio e apreensão do adolescente”, explicou.

Durante a coletiva de imprensa, realizada na tarde de hoje, o delegado ressaltou que o trio fazia parte de quadrilha desarticulada no dia 9 deste mês, a partir de prisões efetuadas, também, pela equipe do 20º DIP, em parceria com servidores lotados no 8º e 19º DIPs, além de policiais civis da 4ª Seccional Oeste.

“Semana passada prendemos Rosiane Rego de Oliveira, 31, Adriane Nunes da Silva, 25, e Leiliane Furtado, 26, que comandavam o tráfico de drogas naquela área. Com as prisões delas, Monick teria passado a comandar o ponto no local. A partir desse trabalho realizado hoje acreditamos que a PC-AM conseguiu desarticular essa organização criminosa”, argumentou Rodrigo de Sá.

O delegado informou, ainda, que Valdinei já tem passagem pela polícia por associação para o tráfico, tráfico de drogas, furto, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ameaça. Monick, Paulinho e Valdinei foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Ao término dos trâmites legais na unidade policial, Monick, Paulinho e Valdinei serão levados para Audiência de Custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital. O adolescente será encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), localizada na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, onde serão realizados os procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria