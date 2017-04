Trio é preso suspeito de roubar motos e fazer arrastões em Manaus

Júlio Cesar de Carvalho Oliveira, 22, Natan Joseus Normando da Silva, 21 e Francisco Nascimento de Souza Júnior, 20, foram presos na última sexta-feira(28) por cometerem roubos em diferentes zonas de Manaus.

De acordo com o delegado titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jeff Mac Donald, dois deles foram presos no bairro Tancredo Neves, zona Leste. Já Francisco foi preso na madrugada deste sábado (29), por volta da 1h, no bairro Alfredo Nascimento, zona Norte. “Na noite de ontem recebemos denúncias anônimas informando que três homens haviam roubado um ​​mototaxista, que após o roubo teriam fugido e estariam realizando mais roubos na zona Norte em posse de um veiculo modelo palio de cor prata, saímos em diligências e conseguimos localizar Júlio de Natan”, explicou.

Durante a coletiva de imprensa, o delegado disse que no momento em que a dupla percebeu a presença dos policiais civis, tentaram fugir e reagiram disparando contra a equipe. “Avistamos o veiculo indicado nas delações do conjunto Canaranas, decidimos fazer a abordagem e quando a dupla percebeu nossa presença empreendeu fuga, começamos a perseguição, em certo momento Natan que estava em posse de uma arma de fogo disparou contra a equipe”, falou Mac Donald.

A autoridade policial informou ainda, que Júlio e Natan foram interceptados por volta das 23h30, em via pública no bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital. Após revistar o veículo, os policiais civis encontraram em posse de Natan, um revolver calibre 38 com a numeração raspada, com cinco munições sendo uma deflagrada.

No momento em que a equipe chegou à unidade policial recebeu informações sobre a localização do terceiro jovem que estaria com a motocicleta modelo Factor 125 cc, de cor branca. “Encontramos Francisco em posse da motocicleta roubada por volta das 1h deste sábado, em uma estância localizada no bairro Alfredo Nascimento, zona Norte da capital, com ele também encontramos um revólver calibre 38 com a numeração raspada e cinco munições intactas, nesse momento fizemos o flagrante do jovem”, declarou.

Na unidade policial em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que o trio já tem passagem. Natan por tráfico de drogas, receptação e associação criminosa, Júlio já responde por tráfico de drogas e Francisco por receptação e corrupção de menores. Pela manhã o mototaxista foi até a delegacia e reconheceu os infratores.

Júlio, Natan e Francisco foram autuados em flagrante por roubo majorado, associação criminosa armada, e tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança publica. Após os procedimentos cabíveis eles serão encaminhados para Audiência de Custodia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.​

