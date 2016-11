Trio é preso por tráfico de drogas no bairro da União; um adolescente também foi apreendido

Kleidsson Gomes de Oliveira, 21, Jhonatan Dacio da Silva, 22, Hiury Vasconcelos Rodrigues, 26, foram presos nesta terça-feira (1º), por volta das 10h, na rua Palmeiras, bairro da União, Zona Centro-Sul, por envolvimento com o tráfico de drogas. Na ocasião, um adolescente de 17 anos também foi apreendido com o grupo.

O delegado titular do 23º Distrito Integrado Policial (DIP), Demetrius Queiroz informou que a ação foi realizada a partir de informações coletadas via disque-denúncia, por meio do número 181, onde os denunciantes diziam que os infratores comercializavam drogas na área e se escondiam em um quarto.

“A partir da denúncia, a equipe fez o levantamento das informações, foi até o local, e confirmou a grande movimentação das pessoas em uma oficina de fachada. O lugar estava fechado, ninguém estava trabalhando lá. Por trás tinha uma quitinete, onde o grupo fazia a embalagem e vendiam as drogas”, explicou.

A polícia ainda informou que todos têm passagem pela polícia e já responderam ou tem envolvimento com o tráfico de drogas, roubo e também homicídio. Ainda conforme o delegado, dois são foragidos do semiaberto e o grupo tem ligação a uma facção criminosa em Manaus.

Portal EM TEMPO