Trio é preso por tráfico de drogas na Zona Norte de Manaus

O foragido da justiça Cristiano Cavalcante da Costa, 26, conhecido como ‘Pinguim’; o irmão dele, David Cavalcante da Costa, 25, e a cunhada, Andriele de Souza Azevedo, 20, foram apresentados nesta quarta-feira (28), na Delegacia Geral, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Manaus. Com eles foram aprendidos mais R$ três quilos de drogas.

Cristiano e Andriele foram presos na tarde dessa terça-feira (27), por volta das 17h, na travessa Samaúma, no Conjunto Galiléia, bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade. David foi preso na casa onde morava na Alameda Rio Branco, bairro Colônia Terra Nova, também Zona Norte.

De acordo com o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Juan Valério, as investigações iniciaram há, aproximadamente, um mês, desde a data da prisão de David de Souza Pantoja, o ‘Mano D’.

“Cristiano assumiu o tráfico de drogas na Zona Norte, após a prisão do ‘Mano D’ e do Luciano Barbosa, filho do narcotraficante ‘Zé Roberto’ da Compensa”, disse o delegado.

No momento da prisão, Cristiano e Andriele estavam em uma motocicleta. Com eles foram aprendidos 100 gramas de cocaína. Ao ser questionado sobre a comercialização de drogas no lugar, ele confessou a autoria e afirmou que guardava um revólver calibre 38, contendo 15 munições intactas na rua Panamá, bairro Nova Cidade.

No endereço relatado pelo suspeito foi apreendida a arma de fogo. Conforme o delegado, durante a diligência, a equipe se deslocou até a alameda Rio Branco, no bairro Terra Nova, onde, segundo Cristiano, estaria o restante da droga. No lugar foram apreendidos aproximadamente três quilos de drogas, entre Skunk, pasta-base e cocaína.

Segundo delegado, Cristiano é foragido do regime semiaberto no Complexo Prisional Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro 8 da BR-174, desde 2014, onde cumpria pena por roubo.

O delegado Juan Valério informou, ainda, que Cristiano também possui um mandado de prisão expedido no ano de 2011 pelo Juiz da Vara de Execuções Penais (VEP), Luis Carlos Honório Valois Coêlho, por estar foragido do semiaberto. Cristiano também foi preso no ano de 2009 pela Polícia Federal, em Tabatinga, pelo crime de tráfico e teve a condenação de 6 anos de reclusão em regime fechado.

O trio foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além disso, Cristiano responderá por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Por equipe EM TEMPO Online