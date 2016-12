Trio é preso por roubo e receptação de veículo

Erivan Caldas da Silva, 35, conhecido como ‘Vectra’, o mecânico Francelino de Sousa Tavares, 28, e Elisângela de Almeida Antunes, 41, foram apresentados nesta terça-feira (6) no prédio da Delegacia Geral localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. O trio está envolvido com roubo e receptação de carro roubado.

De acordo com a delegada adjunta da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Sansha Sodré, ‘Vectra’ roubou no dia 29 de agosto deste ano um carro, modelo Saveiro, de cor vermelha e placa PHE-4562. O crime ocorreu na rua Inácio Peixoto, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. Na ocasião, ele avistou a vítima, que chegava na casa da mãe, e realizou a abordagem utilizando uma arma de fogo. Em seguida o infrator deixou o local conduzindo o carro da vítima.

‘Vectra’ foi preso na casa onde ele morava, na rua Aroeirana, conjunto Jesus Me Deu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte. Quando ele foi preso, apresentou documento de Registro Geral (RG) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsos. Ele já responde a quatro processos criminais por roubo de veículos.

Na delegacia, o infrator confessou o roubo de um veículo modelo Palio, de cor preta e placas OAN-4547, ocorrido na última terça-feira, dia 29 de novembro, e informou que o automóvel estaria guardado na casa de Elisângela, na rua Cáspio, antiga Espírito Santo, primeira etapa do bairro Lírio do Vale, Zona Oeste.

As equipes da Derfv se descolocaram até o endereço indicado e prenderam em flagrante o mecânico Francelino, no momento em que ele fazia o desmanche do veículo roubado. Elisângela também estava no imóvel e acabou interceptada.

Erivan foi indiciado por roubo e autuado em flagrante por uso de documento falso e associação criminosa. Já Francelino foi atuado em flagrante por receptação qualificada e Elisângela por receptação. Ao término dos procedimentos cabíveis, ‘Vectra’ e Francelino foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Elisângela levada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).

