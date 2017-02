Trio é preso por porte ilegal de armas de fogo

A equipe de investigação do 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prendeu John Lennon Bernardo Teixeira, 26; Maurício Peres da Silveira, 31, e Carlos Eduardo de Araújo Maciel, 36, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nesta segunda-feira (6).

As buscas aconteceram nas casas dos infratores, situadas em bairros da Zona Norte da capital. O fato ocorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela juíza Patrícia Chacon, do Plantão Criminal.

“Iniciamos as diligências às 6h de hoje e alcançamos o nosso objetivo, que era localizar armas de fogo nas residências dos três alvos”, explicou o delegado Bruno Hitotuzi.

Maurício foi preso na Rua Gurgel, bairro Cidade de Deus. Com ele foi encontrada uma pistola Taurus calibre 380, modelo PT58HC. Já John Lennon foi interceptado na Rua Lucerna, antiga Rua 154, no Conjunto Nova Cidade, bairro Nova Cidade, em posse de uma pistola da marca Taurus calibre ponto 40, modelo PT100. Carlos foi localizado na Rua José Maria da Cruz, antiga Rua Secundária Três, no Conjunto Nova Cidade, bairro Nova Cidade. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38.

Carlos Eduardo, John Lennon e Maurício foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da 1ª Seccional Sul, o trio foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria