Trio é preso no Mauazinho por desmanche de motocicleta

Caio Felipe Avis da Silva, 18; Marlon Pereira de Jesus, 22, e Thiago Barbosa da Silva, 22, foram apresentados nesta sexta-feira (26), na Delegacia Geral. O trio foi preso em flagrante, na última quarta-feira (24), no momento que estava fazendo o desmanche de uma motocicleta roubada.

A prisão ocorreu na quitinete onde Thiago morava, localizada na rua do Seringal, bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular do 29º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os suspeitos foram presos após várias denúncias, feitas diretamente no prédio da unidade policial, informando que o trio estaria desmanchando uma motocicleta no local.

Com base nessas informações, a equipe do 29º DIP foi até o lugar informado na denúncia e flagrou o trio fazendo o desmanche de uma moto modelo Honda CG 150 Titan KS, de cor vermelha e placa JWX-7074, furtada na noite do último dia 13 de agosto, do estacionamento de um hospital particular, situado na rua Tapajós, no Centro da cidade.

Na ocasião, Thiago reagiu à ação da polícia e tentou pegar a pistola de um dos investigadores. Os dois travaram uma luta corporal e, durante a briga, o policial efetuou um disparo que atingiu a perna suspeito.

O trio foi autuado por receptação qualificada e associação criminosa. Além desses crimes, Thiago também irá responder por resistência a prisão.

Ao término dos procedimentos legais, os suspeitos serão conduzidos à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Por equipe EM TEMPO Online