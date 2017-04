Trio é preso no Eduardo Gomes ao tentar embarcar para Brasília com drogas

Um trio foi preso na noite de ontem (7), por volta das 19h, quando tentavam embarcar com 60 kg de drogas para Brasília, no aeroporto internacional Eduardo Gomes, localizado na Zona Oeste. Outras duas pessoas também foram apreendidas por envolvimento com o tráfico de drogas.

Os entorpecentes e as cinco pessoas envolvidas no crime foram apresentadas na manhã deste sábado (8), durante uma coletiva realizada no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), situado na avenida Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul.

De acordo com a Polícia Civil, a técnica de enfermagem Priscylla Cristinan Guimaraes Silva; Bruno Pena Oliveira, 24 e Talita Souza da Silva, 26, foram presos em flagrante no Eduardo Gomes, no momento em que tentavam sair da cidade com maconha tipo skunk. Já o casal Mike Rodrigo Silva Brito, 31 e Joyce dos Santos Cordeiro, 30, foram detidos na residência onde moravam, situado na comunidade Campos Sales, Tarumã, Zona Oeste, com mais de 200 quilos da mesma droga.

Os delegados Virgílio Mendonça e Rafael Guevara, titulares respectivamente da 5ª Seccional Centro-Sul e 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informaram que há quase dois meses estavam recebendo denúncia anônima informando que algumas pessoas estariam levando droga para outro estado, iniciando assim as investigações. Ontem, uma equipe de investigação recebeu novamente outra delação informando que algumas pessoas embarcariam com droga no aeroporto da cidade. Em seguida, os policiais civis montaram campana no local em busca de identificar os infratores.

Conforme os delegados, Priscylla, Bruno e Talita agiam como mulas, no transporte da droga até o destino final, que seria Brasília. Na ocasião cada um estava portando quatro tabletes de maconha tipo skunk, totalizando dez quilos da substância ilícita. Os infratores iriam receber uma quantia de R$ 3 mil em espécie pelo serviço. Na unidade policial o trio informou o endereço da origem das drogas. Em ato contínuo as equipes se deslocaram até o local indicado, onde interceptaram o casal Mike e Joyce. Na ocasião, foram encontrados na casa onde a dupla estava, mais 50 quilos de maconha tipo skunk. A droga segundo eles, pertence a um homem ainda não identificado que mora na capital federal.

O delegado Rafael Guevara, disse que a droga não ficaria em Manaus, o destino final do entorpecente seria Brasília. A droga veio da Colômbia, pois as embalagens do material ilícito estavam com bandeira daquele país.

Os cinco infratores foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos procedimentos cabíveis no 12º DIP, Pryscilla, Bruno, Talita, Mike e Joyce serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona Sul da capital.

Gerson Freitas

EM TEMPO