Trio é preso enquanto roubava loja no Centro de Manaus

Moisés da Silva Ferreira, 22, Ítalo Monte Fusos de Asis, 23 e Janderson Ribeiro de Souza, 25, foram presos em flagrante, nesta quarta-freira (19), por volta das 17h, na rua Guilherme Moreira, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Eles foram interceptados após roubar um lojista de 22 anos.

Segundo informações de policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que faziam patrulhamento ‘Cosme Damião’ naquela região da cidade, os acusados roubaram um cidadão que tem uma loja no Centro da cidade e ao tentarem fugir foram apreendidos com ajuda de populares, que presenciaram a ação criminosa do trio.

Ainda segundo os PMs, um dos acusados, Ítalo Monte Fusos de Asis, 23, é foragido de Complexo Penitenciária Anísio Jobim (Compaj) desde janeiro deste ano. Com o trio foi recuperado uma quantia em dinheiro e um telefone celular. A ocorrência foi registrada no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Com informações da assessoria