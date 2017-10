Trio é preso em Tefé por assaltar mercadinho e planejar outros assaltos na cidade

A Polícia de Tefé cumpriu no início desta semana, mandado de prisão preventiva por roubo majorado em nome de Josué Alves Barbosa, 25, conhecido como “Zanoio”; Leonardo da Silva Pimentel, 23, e Willian da Silva Araújo, 26, chamado de “Carimbo”.

O trio é envolvido em roubo ocorrido no último dia 28 de setembro, onde eles invadiram e levaram pertencentes do mercado em Tefé, distante há 523 Km em linha reta de Manaus.

O prejuízo do roubo do comércio chega há R$ 5.650,00. A quadrilha traçava planos para assaltar outros comércios da região.

Segundo o delegado Renato Simões, titular da unidade policial, os indivíduos eram ex-presidiários e chegaram a Tefé com forte armamento com o objetivo de roubar os estabelecimentos da cidade. Ainda de acordo com Simões, um quarto integrante esta sendo procurado pela polícia, identificado como Samuel Lima Paulo, 39 anos, também tem envolvimento com o crime e continua foragido.

“Conseguimos prender Josué no dia 30 de setembro, por meio de uma ação conjunta realizada pelas Polícias Civil e Militar de Tefé. Também apreendemos as armas de fogo utilizadas no dia do roubo ao mercadinho, incluindo uma pistola ponto 40, de uso restrito das Forças de Segurança. Leonardo e Willian foram localizados em via pública e efetuamos as prisões. Samuel, junto com os outros três, planejou e executou o roubo. Ele conseguiu empreender fuga do município e está sendo procurado pela nossa equipe de investigação”, declarou Simões.

Josué, Leonardo e Willian foram indiciados por associação criminosa, roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os infratores do crime vão ser encaminhados à Unidade Prisional de Tefé, onde irão permanecer para julgamento na Justiça.

Qualquer informação que contribua para a localização de Samuel, pode ser feita através do contato 181, ligue para o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O informante será mantido em sigilo.

