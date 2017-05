Trio é preso em Manaus com motocicletas, carro e drogas

A equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) deflagrou entre os dias 5 e 9 deste mês, ação policial que resultou na prisão de trio por crimes distintos, além das apreensões de três motocicletas, carro e drogas. Os trabalhos ocorreram nas zonas Norte e Sul da capital e foram coordenados pelos delegados Péricles Nascimento e Sansha Sodré.

Após receber denúncias anônimas, informando que motocicletas adulteradas estariam sendo embarcadas com destino ao interior do Estado, a Polícia deu início as investigações, que acabaram por prender o trio.

Já no início foi identificada uma motocicleta adulterada, da marca Honda, modelo Titan 150, placa PHA-4994, de cor branca. O veículo havida sido embarcado por Cleomar Souza de Almeida, 39. O homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Segundo o delegado, a motocicleta tinha como destino o município de Santarém, no estado do Pará.

“Em seguida nos deslocamos ao Porto Demétrio, localizado na Rua da Serraria Amazonas, bairro Educandos, na zona Sul da cidade. Tínhamos informações de um outro veículo que havia sido embarcado por Cleomar. No local identificamos uma motocicleta da marca Honda, modelo CB 300, placa NOQ-41712, de cor preta. A placa do veículo estava com restrição de roubo e o motor adulterado”, explicou o titular da especializada.

Na manhã da última segunda-feira, dia 8, por volta das 10h30, a equipe da Derfv foi deslocada para uma oficina localizada na Rua São Luiz do Conjunto Manôa, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital. No local os policiais civis encontraram um carro da marca Volkswagen, modelo Gol, de cor vermelha e placas JWJ-7845, com restrição de furto. O veículo foi apreendido e levado ao pátio da especializada.

Ainda na segunda-feira, foi preso em flagrante Emanoel da Silva Medeiros, 25, por furto tentado. Na ocasião, o rapaz tentava furtar uma motocicleta que estava no estacionamento de um shopping situado na zona Norte da cidade. Durante depoimento Emanoel confessou a autoria do delito e indicou a pessoa para quem repassava veículos furtados em troca de dinheiro e drogas.

Na tarde de terça-feira, dia 9, por volta das 17h30, a equipe da Derfv prendeu em flagrante Leonardo de Oliveira Pimentel, 19, por receptação. Durante a abordagem o jovem estava em posse de uma de uma motocicleta adulterada da marca Honda, de cor preta e placa JXY-3854, além de 13 porções de substâncias entorpecentes e R$ 110 em espécie.

Cleomar e Leonardo foram autuados em flagrante por receptação. Já Emanoel foi autuado em flagrante por furto tentado.

