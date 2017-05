Trio é preso e adolescente apreendido após assalto em drogaria no Parque Dez

Elerson dos Santos Costa, 23, Leonir Oliveira Silva, 29, Jefferson Felipe Vieira Batista, 20, foram presos e um menor, de 17 anos, apreendido, após assaltarem a Drogaria Santo Remédio, situado na avenida Tancredo Neves, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar, o assalto ocorreu por volta das 21h deste sábado (27). O grupo entrou armado no estabelecimento e anunciou o assalto. Após efetuarem o roubo, os suspeitos fugiram em um veículo em direção à avenida das Torres.

Após serem informados sobre o assalto, policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) pediram que 16ªCicom ficasse em alerta.

Durante as buscas, os suspeitos foram presos na Alameda Cosme Ferreira, nas proximidades da Feira do Coroado. Com os suspeitos foram encontrados uma arma caseira, usada no assalto, a quantia de R$ 428,50 em espécie, além de um relógio, um celular, e outros produtos roubados do estabelecimento.

Elerson, Leonir e Jefferson foram levados para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai).

