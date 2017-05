Trio é preso com armas, munições, drogas e dinheiro durante a operação ‘Pacificador’

Três pessoas foram presas durante a operação ‘Pacificador’ envolvidos em crimes distintos, além das apreensões de dinheiro, armas, munições, drogas e eletroeletrônicos. A ação teve o objetivo de reduzir os índices de homicídios e tráfico de drogas nos bairros Morro da Liberdade, Santa Luzia, Crespo e São Lázaro, situados na Zona Sul de Manaus.

A operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM) e servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com o intuito de cumprir 25 mandados de busca e apreensão, a operação foi coordenada pelo delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Frederico Mendes; delegado-geral adjunto, Ivo Martins; e delegados Guilherme Torres e Geraldo Eloi, diretores, respectivamente, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Departamento de Polícia Metropolitana (DPM). As ordens judiciais foram expedidas pela juíza Bárbara de Araújo Folhadela, do Plantão Criminal.

Geilke Leandro Gonçalves Corrêa, 32, conhecido como “Junior Guerreiro”; Marcone Oliveira de Alencar, 33, e Edilailton Macêdo dos Santos, 39, foram presos ao longo da ação. O trio foi apresentado durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (5), no Auditório José Elcy Barroso Braga, situado no prédio da Delegacia Geral, na zona Centro-Oeste da cidade.

O delegado Guilherme Torres informou que Geilke foi preso na rua João Pessoa, bairro São Lázaro. Marcone foi preso na residência onde morava, situada na Rua Ceará, bairro Santa Luiza. Já Edilailton foi abordado em via pública, na Rua Ipiranga, bairro Raiz.

Durante a operação as equipes apreenderam com Geilke R$ 172 mil em espécie, um revólver calibre 38, quatro notebooks, pen drives, 11 celulares, cartões de agências bancárias distintas e até de um programa mantido pelo Governo Federal. Com Marcone foram apreendidas 120 munições intactas de calibre 38, nove milímetros e de ponto 40; cerca de um quilo de substância entorpecente, entre maconha e cocaína em pó, além de duas balanças de precisão. Uma pistola PT 840 contendo três munições intactas foi apreendida com Edilailton. Um simulacro de arma de fogo foi encontrado durante as buscas.

O diretor do DRCO explicou que ‘Junior Guerreiro’ era o principal alvo da operação. “Geilke Leandro seria uma espécie de gerente do tráfico de drogas daquele local. Ele recebia todo o dinheiro do tráfico e guardava. O infrator também atuava como agiota. Para os empréstimos, ele pegava como garantia os cartões de um programa social mantido pelo Governo Federal. Como se trata de atribuição da Polícia Federal e competência da Justiça Federal, vamos formalizar o procedimento e encaminhar aos órgãos competentes essa parte. Com a prisão de Geilke Leandro descapitalizamos e tiramos as forças de uma facção criminosa que atua na zona Sul. Conseguimos acalmar aquela região onde vinham acontecendo alguns homicídios ultimamente”, disse Torres.

O delegado-geral destacou a importância de realizar ações integradas com os demais órgãos de Segurança Pública. “A operação foi bastante exitosa, em função da parceria entre a Polícia Militar, Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), Secretaria-Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Samu, das nossas especializadas e Distritos Integrados de Polícia (DIPs). Enfim, foi uma operação integrada com todos que compõem o Sistema de Segurança, em especial com a família policial. Esperamos que a população continue contribuindo conosco, por meio de denúncias, pois, a partir dessas informações, podemos fazer o mapeamento da área. Em cima dessas necessidades nós iremos operacionalizar, não só na zona Sul, mas em todas as zonas da cidade”, afirmou Frederico Mendes.

Na oportunidade, Ivo Martins explicou que em razão do aumento dos casos de homicídios nos bairros Morro da Liberdade, Crespo, Betânia, São Lázaro e Santa Luzia, o secretário da SSP-AM, Sérgio Fontes, determinou o levantamento de informações para ser deflagrada a operação ‘Pacificador’.

Geilke foi autuado em flagrante por estelionato, apropriação indébita e crime de usura, popularmente conhecido como agiotagem. Marcone foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de munições de uso permitido e restrito. Já Edilailton foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao término dos trâmites legais no departamento, o trio será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch, Zona Sul da capital.

Com informações da assessoria