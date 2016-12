Trio é preso com armas em Itacoatiara

Policiais militares da 2ª Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam, na terça-feira (27), um trio por porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu na avenida Parque, próximo ao Fórum de Justiça do município de Itacoatiara (distante 176 km de Manaus).

De acordo com informações da equipe da PM, por volta das 23h, durante um patrulhamento de rotina, os policiais avistaram três indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da guarnição, eles tentaram empreender fuga, mas foram abordados em seguida.

Durante a revista pessoal, em posse de Daniel Pereira, foram encontradas uma faca e um aparelho celular com imagens de uma arma de fogo caseira. Após conversar com o suspeito sobre as imagens, ele confessou que guardava a arma em sua residência, além de facas e um notebook.

Os PMs foram até a casa do suspeito e encontraram os produtos. A mãe e irmã de Daniel negaram que os objetos pertenciam aos integrantes da família.

Daniel e os outros dois suspeitos foram conduzidos à delegacia do município, onde foram feitos os procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria