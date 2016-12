Trio é preso com arma e drogas no Jorge Teixeira

Nesta segunda-feira (26), policiais militares das Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam três pessoas por porte ilegal de arma de fogo na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

De acordo com a equipe policial, os policiais em patrulhamento avistaram um veículo Peugeot 206, cor cinza e placa JXF-6054, com três ocupantes em atitude suspeita. Eles resolveram abordar o trio e, após uma vistoria no veículo, encontraram uma arma de dois canos, calibre 12, quatro munições intactas, no mesmo calibre, duas balanças de precisão, uma porção média de entorpecente, supostamente maconha, uma porção média de oxi e três aparelhos celulares.

Wallecy Sousa Carvalho, 33, Kátia Batista de Sousa, 37, e Ana Kécia Santos Oliveira, 19, foram detidos e levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria