Trio é preso com 3 kg de drogas no Jorge Teixeira

A Polícia Civil prendeu Erivelton Alves Dos Santos, 20; Liliane Camila Da Silva, 23, e Willison Malcon Martins Ferreira, 35, com 3 Kg de drogas e materiais para embalo de drogas. O trio foi preso na noite desa terça-feira (15), em um imóvel onde funcionava uma fábrica de gelo na rua Pedro Gomes, antiga rua Três, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a equipe de policiais civis chegou até os infratores após receber delações anônimas, feitas ao número: (92) 99962-2428, o disque-denúncia da unidade policial, informando que materiais roubados de um container eram levados para esse local. Os delatores confirmaram, ainda, a existência de substâncias entorpecentes no interior da antiga fábrica de gelo.

“Como as informações estavam muito bem consubstanciadas, nós resolvemos ir até o local indicado para conferir a procedência delas. Realizamos campana naquela região e verificamos quando um carro de cor preta se aproximou. Em seguida uma pessoa saiu de dentro da fábrica. Resolvemos realizar a abordagem e conseguimos prender Erivelton, que estava em posse de um tablete de cocaína. A pessoa que conduzia o veículo conseguiu empreender fuga”, explicou Brasil.

Conforme o delegado, Willison e Liliane foram presos dentro da antiga fábrica de gelo. Os infratores estavam em um quarto no interior do imóvel, de onde monitoravam aquela região por meio de câmeras de vigilância instaladas no entorno do local.

“Decidimos realizar buscas em todo o terreno e encontramos um buraco cheio de entulho, que foi confirmado pelos infratores como o local onde estava o material entorpecente. Durante revista apreendemos uma prensa hidráulica, lacres para container e três quilos de substâncias entorpecentes, entre cocaína e maconha”, argumentou o delegado.

Henrique Brasil ressaltou, ainda, que os infratores furtavam containers e caminhões-baú, retiravam o que queriam de dentro e, após a ação criminosa, os lacravam novamente. Erivelton, Liliane e Willison foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao termino dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o trio será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, localizado no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.

