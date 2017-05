Trio é preso com 20kg de skank em Maraã

Policiais Militares do município Maraã (a 615 km de Manaus), prenderam, na noite de quinta-feira (25), um três homens com 20 kg de drogas.

De acordo com as informações do Grupamento de Polícia Militar de Maraã, após receberem denúncia anônima durante uma operação policial, a equipe formada pelo sargento Vandercley, cabos Meireles Silva e Creudemir e os soldados Patrick, Wirlan e Lopes Júnior, conseguiram prender três homens identificados como Ney Corrêa da Silva, 45, Jaire Castro Amaral, 29, e André de Jesus Queiroz Lima, 19, na rua Manoel Soares Filho, bairro Dalila Maciel.

Os três teriam envolvimento com o tráfico de drogas no município. Na casa onde ocorreu a prisão os policiais encontraram, dentro de uma bolsa, 20 tabletes de de skank, além de uma quantia em dinheiro de R$ 230, provavelmente renda do tráfico, um aparelho celular, dois cordões, chaves e relógio. Ney Corrêa, segundo a polícia, afirmou que a droga lhe pertencia.

Os presos e o material apreendido foram levados para a Delegacia do município, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria