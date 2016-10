Trio é preso com 11 quilos de drogas e R$ 4 mil em espécie na Zona Oeste

Allison Luiz Souza Izidoro, 31, mais conhecido como ‘Pár’, Ederson Gonçalves de Arruda, 38, e Roberto Mendes, 46, foram apresentados nesta quarta-feira (5) pela Polícia Civil. O trio foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas, na tarde dessa quarta-feira (5), em um posto de gasolina localizado na avenida Coronel Cyrillo Neves, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. ‘Par’ comercializava drogas dentro do estado e também enviava para fora do país.

Segundo o diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), delegado Paulo Mavignier, Allison estava sendo monitorado há cerca de trinta dias pelas equipes do Denarc, após receberem informações de que ele iria fazer uma entrega de drogas no interior do posto.

Segundo a polícia, Allison estava em um carro estacionado, modelo Honda, de cor preta e placa OAO-8090. Ele esperava a chegada de Roberto em outro veículo, um Citroen C4, de cor prata, placa JXL-4861. Logo atrás deles, um indivíduo desconhecido estacionou em uma motocicleta de cor vermelha de placa OAH-8175 conduzida por Ederson que foi até o porta malas do carro de Roberto e retirou uma sacola com um volume e levou até o veículo de Allison. Na ocasião os investigadores e as equipes realizaram a abordagem nos veículos.

No veículo de ‘Pár’ foi encontrado uma quantia no valor de R$ 4 mil em espécie que seria para realizar o pagamento da encomenda da droga. Com Ederson foi apreendida uma sacola com 4 quilos de maconha do tipo skunk e no momento da revista no carro de Roberto foram encontrados mais sete quilos.

Allison, Ederson e Roberto foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos cabíveis serão conduzidos à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

Com informações da assessoria