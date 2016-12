Trio é preso após usar ‘chapolin’ para roubar carro em supermercado

Três homens foram apresentados na manhã desta sexta-feira (16), na sede do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Coroado, Zona Leste, suspeitos de furtarem objetos de um veículo usando um dispositivo eletrônico conhecido como ´chapolin´. O fato ocorreu no estacionamento de um supermercado, na avenida Cosme Ferreira, situado no mesmo bairro.

Os suspeitos foram identificados como Éder Dias Leal, 35, o motoboy Rodrigo de Lima e Lima, 30 e Kevellym Luiz Henrique Farias de Souza, 20.

O bando foi preso em flagrante durante uma ação conjunta de policias civis do 11° DIP e policiais militares lotados na 11° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com a delegada Joyce Viana, titular do 11°DIP, a equipe foi informada, via rádio, sobre uma ocorrência no estacionamento de um supermercado na avenida Cosme Ferreira, onde o grupo estaria realizando um furto em um veículo.

Ainda conforme a delegada, o carro de onde foram roubados alguns objetos pertence a uma professora de 29 anos. Para efetuar o furto, o trio usou o ´chapolim´, equipamento eletrônico utilizado para copiar o sinal emitido pelo controle remoto original do carro, fazendo com que o veículo não seja trancando.

Conforme a autoridade policial, o grupo estava em um carro de modelo Renault Clio, de cor preta e placas JXK-6624. No interior do automóvel, foram encontrados quatro aparelhos celulares, notebook, um aparelho retroprojetor e uma carteira com R$ 250 em espécie. O veículo que os suspeitos estavam tinha restrição de roubo.

O trio foi autuado em flagrante por furto qualificado. Ao término dos procedimentos na delegacia, eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado no quilômetro 8 da BR-174.

Portal EM TEMPO