Trio é preso após roubo de carro na Zona Leste

Eduardo Aguiar dos Santos, 25, Gregoly Lisboa de Sousa, 26, e Davi de Siqueira Botelho, 21, foram presos na madrugada deste sábado (22) após roubo de um veículo modelo Prisma, de cor branca e placas OAA-0651. O crime aconteceu no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus, e os três criminosos foram presos no bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

De acordo com o capitão Renan Carvalho, da Rocam, a polícia foi acionada pelo Centro Integrado de Operação de Segurança (Ciops). “A vítima relatou que os três assaltantes estavam armados e fizeram ameaças no momento em que roubaram o carro. Na ocasião, outro veículo modelo Gol, de cor prata e placas JXH 2828 deu apoio à ação criminosa. Foi com base nas informações desse último veículo que a Rocam conseguiu chegar até os infratores”, ressaltou Carvalho.

Ainda segundo o capitão, o Gol foi localizado no bairro Aleixo e estava sendo conduzido por um dos infratores que, logo após a abordagem, contribuiu com informações sobre a localização do carro roubado e dos outros criminosos. “O Prisma foi encontrado num terreno abandonado, naquela região, e os infratores localizados, por meio de buscas, em locais próximos”, concluiu Renan Carvalho.

O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o trio foi autuado por roubo. Eles serão encaminhados para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul. O carro passará por uma perícia técnica da Polícia Civil e, após, será devolvido ao dono.

Isac Sharlon

EM TEMPO