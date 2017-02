Trio é preso após roubo à clínica no Centro

Rodolfo da Silva Moreira, 19, Jéssica dos Santos Lima, 23, e Cristiano da Silva Batista, 22, foram presos, na noite desta quarta-feira (22), por envolvimento a roubo em uma clínica médica e odontológica, localizada na rua Japurá, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. O crime, segundo a polícia, teria ocorrido no fim da tarde de hoje.

De acordo com a proprietária da clínica, uma cirurgiã dentista de 31 anos, um casal entrou na clínica em busca de atendimento. “Eles entraram e, como viram meu nome na placa da fachada da empresa, disseram que gostariam de ser atendidos por mim. Mas nesse momento, a recepcionista, que estava com meu filho de dez meses no colo, perguntou se eles tinham hora marcada, pois o atendimento só seria possível por meio de agendamento. Nisso, o homem já foi abrindo a gaveta da bancada e anunciou o assalto”, relatou a dentista.

Ainda segundo a proprietária, na recepção, além da recepcionista e a criança, haviam mais duas pessoas aguardando atendimento e, nos consultórios, outras duas pessoas estavam sendo atendidas. “A ação criminosa foi apenas na recepção da empresa. Eles não conseguiram acessar os consultórios, pois há uma porta na divisão desses ambientes e, por sorte, estava trancada. Uma das pacientes, que aguardava atendimento, quando percebeu a ação, conseguiu sair e correu. Mas, infelizmente, foi pega por um terceiro infrator que estava do lado de fora dando suporte para os bandidos”, contou a empresária.

Segundo a profissional, o terceiro homem, que estava do lado de fora, apontou a arma para a cabeça da paciente e obrigou ela a voltar para dentro da clínica. “Nesse momento, em frente a clínica, tem uma oficina mecânica, e as pessoas que lá trabalham perceberam a ação e chamaram a polícia. Para não serem pegos, eles foram tomando cordões, anéis e celulares de todos na empresa”, disse.

As prisões do trio foram realizadas por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), sob o comando do capitão Segadilha, que, de imediato, conseguiram prender em flagrante a mulher há poucos metros do local do crime. “Ela estava correndo e, com isso, chamou a atenção da nossa equipe. Como já tínhamos a informação de que na área estaria acontecendo um assalto, ela foi detida e seguiu conosco para o local da ocorrência. Lá, ela foi reconhecida pelas vítimas. O outro comparsa, identificado como Cristiano, que se passou como namorado dela na hora do crime, foi preso enquanto fugia em uma motocicleta roubada na avenida Getúlio Vargas”, destacou um PM.

Rodolfo foi preso porque há suspeitas de que ele também estaria envolvido no crime, mas ele não foi reconhecido por vítimas. Ele cumpre pena em regime semiaberto por roubo. Até a publicação desta matéria não há confirmação se ele será conduzido para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) ou se responderá em liberdade.

Jessica e Cristiano foram autuado por roubo e ficarão presos a disposição da Justiça. O terceiro infrator, que estava dando suporte ao lado de fora da clínica, conseguiu fugir e, até o momento, ainda não foi identificado pela polícia. A arma, uma espingarda calibre 20 com uma munição intacta, foi apreendida.

Isac Sharlon

EM TEMPO