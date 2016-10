Trio é preso após roubar sítio e render família no Jorge Teixeira; quatro seguem foragidos

Itamar Pinheiro Garcia, 32; Samuel Amorim dos Santos, 23, e Wuylklen Menezes Almeida, 23, foram presos na madrugada desta quarta-feira (19), suspeitos de envolvimento em roubo a um sítio. O crime foi cometido, na noite de terça-feira (18), por volta das 20h30, no ramal do Brasileirinho, quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Péricles Nascimento, o trio mais quatro pessoas, ainda não identificadas, foram ao local e renderam as famílias utilizando três armas de fogo e também armas brancas.

Ainda segundo a autoridade policial, na ocasião, o grupo levou vários objetos de valor, como máquinas de lavar, TVs, micro-ondas, aparelhos de som, entre outros. Ainda levaram um carro, modelo Celta, de cor preta e placa JWY-1921, de uma das vítimas.

Após denúncia, a equipe policial deu início ao trabalho, que identificou uma Kombi, de cor branca e placas JXN–4235, utilizada no crime. Com essa informação, conseguiram identificar Itamar como proprietário do veículo e o prenderam junto com Samuel na rua Fortes, comunidade Gustavo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte. No carro foi encontrado parte do material roubado.

Quando a dupla informou onde estava o restante do grupo, a polícia foi até a residência de Wuylklen, localizada na rua Aroeirana, comunidade Jesus Me Deu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte. No local encontraram mais objetos roubados. O veículo da vítima foi encontrado abandonado no beco Efrain, na Cidade de Deus.

O trio foi autuado em flagrante por roubo majorado e associação criminosa. A polícia dará continuidade nas investigações para identificar e prender o restante do grupo.

Portal EM TEMPO