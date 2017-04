Trio é preso após roubar coletivo na Zona Norte

Três homens foram presos, na noite de sábado (15), após assaltarem um ônibus executivo, na Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a guarnição estava realizando patrulhamento na Torquato Tapajós, quando foi informada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) sobre o assalto no coletivo.

Ao se deslocar até o local da ocorrência, umas das vítimas informou aos policiais que os suspeitos haviam descido do ônibus na avenida das Torres.

Após várias buscas pelo local, os Pms conseguiram prender Romadson Darcio Soares, 20, Jefferson de Brito Tavares, 26, e Mateus de Souza Feitosa, 18.

Com o trio foi encontrado 10 celulares, joias, dinheiro, além de três facas, que segundo as vítimas, foram usadas no assalto.

Os suspeitos foram levados para o 12°Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi realizado os procedimentos cabíveis.

