Trio é preso após realizar arrastões na Zona Oeste da capital

Em resposta a reclamação de vários moradores sobre insegurança no Vila da Prata, policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, na noite deste domingo (18), três suspeitos de envolvimento em vários arrastões na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de um cabo da PM, o trio foi preso em via pública no momento em que se preparava para realizar mais um assalto.

Os três suspeitos foram presos em flagrante e levados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram reconhecidos por vítimas.

Os policiais da Cicom ressaltaram que a região tem recebido um policiamento ostensivo intenso para evitar que crimes como esse aconteçam.

Elias Pedroza

EM TEMPO