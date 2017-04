Trio é preso após invadir e roubar casa na Zona Leste

Marcos Monteiro, 18, Gelton Freitas, 22, e Milton Leal, 18, foram presos após roubarem uma casa, no bairro Cidade de Deus, Zona Leste. Segundo o delegado da 3ª Seccional Leste, Pablo Geovanni, os três indivíduos invadiram a residência com uma arma de fogo, calibre 12, e um terçado.

“Eles entraram durante a noite e o proprietário ouviu latidos do cachorro. Ele foi até o quintal e viu os suspeitos entrando no imóvel e armados. Ao verem a vítima, eles tentaram intimidá-la. Nas imagens, a vítima cai diversas vezes no chão ao tentar correr para pedir ajuda” relata.

Durante a fuga, os três, que contaram com o apoio de um comparsa, identificado como Rodrigo Nascimento, 18, conseguiram levar uma TV LCD de 42 polegadas.

No dia seguinte, o proprietário da casa foi até o 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e registrou a ocorrência. Ele levou as imagens do circuito interno de segurança para a equipe de investigação do DIP, que iniciou as investigações.

O trio já é conhecido da polícia por envolvimento em roubos a ônibus que fazem a rota do Distrito Industrial. Todos têm passagem pela polícia, sendo que Milton e Marcos por roubo e Gelton por assalto e porte ilegal de arma de fogo.

Os três infratores devem seguir para o Centro de Detenção Provisória ainda na tarde desta quarta.

Laize Minelli

EM TEMPO