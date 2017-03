Trio é preso após furtar loja de informática em Coari

José Gomes de Araújo, 31, Vando Davi de Souza, 25 e Ronaldo Amaral Silva, 27, foram presos em flagrante, nesta quinta-feira (30), por envolvimento em furto de produtos em uma loja de materiais de informática, localizada no município de Coari (distante 362 km de Manaus).

De acordo com o comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar de Coaria, major da PM Pedro Moreira, a polícia teve conhecimento do crime após a vítima ir até o quartel da PM e denunciar o furto dos materiais da loja. “A vítima relatou que as portas do estabelecimento foram arrombadas durante a madrugada desta quinta e os criminosos haviam levado diversos produtos do local, entre notebooks, cartões de memória, pen drives, entre outros”, informou.

O trio foi localizado após a equipe policiais realizar diligências na região. Na ocasião, parte do material foi recuperado com os infratores. Os criminosos foram apresentados na sede do 10º Distrito Interativa de Polícia, onde foram autuados por furto. Todos os objetivos apreendidos foram devolvidos ao proprietário da loja.

Com informações da assessoria