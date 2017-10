Trio é preso após atirar 5 vezes em homem por causa de dívida do tráfico

Leonardo Martins de Lima, de 23 anos, Randison da Costa Corrêa, de 23 anos, e Kaique Gomes da Silva, de 19 anos, foram presos no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Segundo a Polícia Militar, o trio é suspeito de tentar matar um rival, por dívidas do tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (18). A vítima, que tem 30 anos e não teve a identificação revelada, foi atingida com cinco tiros e está internada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a PM, os suspeitos chegaram em um táxi e estacionaram em frente à casa da vítima, na rua Beija-Flor. Manoel estava conversando com sua esposa, quando foi chamado pelo nome e baleado nas costas, tórax e mãos.

Após a tentativa de homicídio, o trio fugiu e foi perseguido por uma viatura da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que fazia patrulhamento pela área.

“Ouvimos os tiros e fomos verificar a situação. Avistamos o táxi fugindo em alta velocidade, pedimos ajudas de outras equipes e conseguimos deter os suspeitos nas proximidades da reserva Adolpho Ducke”, informou um policial, que pediu para não ter o nome divulgado.

Um revólver calibre 38, com numeração raspada e cinco munições deflagradas, foi apreendido pela polícia. Os suspeitos foram presos e encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O táxi, de placas PHF-1468, e utilizado no crime, foi levado para a delegacia. Segundo os investigadores, o veículo não possuí restrição de roubo.

A vítima aguarda por uma cirurgia na unidade hospitalar e seu estado de saúde não foi divulgado. A família do homem baleado não quis comentar sobre o caso.

