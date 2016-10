Trio é preso após assalto a passageiros de micro-ônibus executivo na Zona Leste

O trio Adriano Marques Rosa, 19, karolyne Lopes da Silva, 20, e Thiago Nascimento de Souza, 21, foi preso no fim da noite desta sexta-feira (28), suspeito de assaltar passageiros de um micro-ônibus executivo na avenida Mirra, bairro João Paulo 2, Zona Leste de Manaus.

Conforme policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o chamado ocorreu por volta de 23h, enquanto a guarnição fazia patrulhamento de rotina pela via.

Os suspeitos chegaram a fugir do local da ocorrência, mas foram capturados em seguida com a ajuda de populares que indicaram aos policiais a sua direção. Karolyne e Thiago foram detidos na rua Mastruz, mesmo bairro. Com eles, a polícia encontrou parte dos pertences das vítimas e uma espingarda com munição calibre 28 intacta.

Logo depois, uma outra guarnição de apoio prendeu Adriano, na rua Jucá, também no mesmo bairro. Os três foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram feitos os procedimentos legais cabíveis.

