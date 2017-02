Trio é capturado com trouxinhas de maconha no Alvorada

Carlos Gama de Araújo, 40, conhecido como “Mãozinha”; Eric Jeizon Rodrigues dos Santos, 22, e Pedro Ferreira Lima, 23, foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas na Zona Centro-Oeste de Manaus. O trio estava em liberdade há menos de 15 dias.

A prisão dos três homens ocorreu sob comando do delegado titular do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Paulo Benelli nesta sexta (3) e, de acordo com a autoridade policial, os infratores foram presos na casa de “Mãozinha”, situada na Rua Avoeiras, segunda etapa do bairro Alvorada.

Ainda segundo Benelli, o trio cumpria pena no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e ganhou liberdade no dia 20 de janeiro deste ano.

“Carlos, Eric e Pedro se tornaram amigos dentro do presídio e quando deixaram a unidade prisional se uniram para comercializar drogas. Carlos e Eric cumpriam pena por tráfico de drogas. Eles foram presos em março de 2016. Pedro foi preso por furto qualificado em novembro no ano passado, após subtrair cabos de telefonia móvel na Avenida Djalma Batista. Em menos de 15 dias, após ganharam liberdade, voltaram a se envolver em algo ilegal. As investigações apontam que “Mãozinha” comandava a prática ilícita. Pedro e Eric ajudavam no preparo das substâncias ilícitas”, explicou Benelli.

O trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, Carlos, Eric e Pedro serão submetidos à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul da cidade.

