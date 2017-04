Trio é capturado após tentativa de roubo em ótica na Zona Leste

Raimundo Chota Alves, 18, e outros dois menores de idade, sendo um rapaz e uma garota, assaltaram uma ótica na rua Alecrim, bairro João Paulo II, Zona Leste da cidade, por volta das 14h, desta quinta-feira (27). O trio foi capturado pela polícia em flagrante.

Os suspeitos estavam armados com facas e abordaram os funcionários. Eles levaram óculos, celulares e pertences pessoais das pessoas, que estavam no local no momento do crime.

De acordo com o tenente Fernandes, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os elementos foram presos em flagrante e todo o material que eles haviam roubado foi devolvido às vítimas.

“Estávamos fazendo o patrulhamento na área quando notamos um movimento suspeito. Resolvemos parar, a equipe desembarcou e fez a apreensão dos suspeitos” conta.

Dos três envolvidos na tentativa de roubo, apenas Raimundo Alves foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os dois menores foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Laize Minelli

EM TEMPO