Trio denunciado por roubo é preso com 4 kg de maconha na Zona Norte

O caso foi registrado no 6º DIP – Fotos: Divulgação

Renner Lima Santos, de 18 anos, Rafael da Aguiar, de 35 anos, e Eucilane Castro Gonçalves, de 19 anos, foram presos, nesta quinta-feira (3), por envolvimento com o tráfico de drogas e roubos em Manaus. Com eles, a polícia apreendeu 4 kg de maconha, do tipo “skunk”, um celular roubado, além de um adolescente de 17 anos.

O carro utilizado nos assaltos foi apreendido pela polícia

Leia também: Comerciante investigado por tráfico de drogas é executado dentro de casa no Alvorada

Todos os envolvidos foram presos por policiais militares da Rocam após denúncia anônima informando que eles estariam utilizando um veículo modelo Celta, de cor preta e placas JXO-2271, para cometer assaltos na cidade.

A partir da identificação das placas do carro, os PMs localizaram o endereço do proprietário do veículo.

Ao chegar na residência, na Zona Norte, a equipe policial realizou uma revista no automóvel e encontrou 1 kg de drogas e um celular roubado. Em depoimento, os infratores revelaram que os outros 3 kg de substância ilícita estavam guardados em um residência.

Renner, Rafael, Eucilene e o adolescente estavam dentro do veículo. Com o jovem, a polícia apreendeu um celular roubado.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região. O carro utilizado nos assaltos foi apreendido pela polícia.

EM TEMPO

Leia mais:

Adolescente envolvido com tráfico de drogas é apreendido no Educandos

Mais de 30 pessoas matam a pauladas e pedradas suspeito de arrastão no Jorge Teixeira

Quadrilha comandada por mulher é desarticulada e veículos roubados recuperados