Trio armado invade escola e rouba 15 pessoas em sala de aula

Três homens, não identificados e armados com um revólver, invadiram a Escola Estadual Professor Roberto dos Santos Vieira, localizada na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte, na manhã desta terça (21), entraram em uma sala onde haviam 15 alunos e roubaram todos os pertences das vítimas. Conforme testemunhas, os assaltantes chegaram a ordenar que todos os alunos ficassem calados e apontaram a arma para uma estudante, antes de levaram os celulares, dinheiro e carteiras.

À reportagem, um estudante de 14 anos, que foi uma das vítimas dos assaltantes, relatou que estava arrumando o material escolar para ir embora, quando os três homens entraram na sala dizendo que iam liberar os alunos. “Depois que ele disse isso, o comparsa puxou uma arma e anunciou o assalto. Quando uma menina tentou se mexer, um deles apontou uma arma para ela e começaram a roubar nossas coisas. Eles demonstravam estar muito nervosos. A ação não durou mais que cinco minutos. Depois eles saíram da sala e fugiram, pulando o muro por uma área de mata”, contou.

De acordo com o gestor do colégio, Evandro Natos, a direção da escola ainda está apurando as informações, mas negou que os suspeitos tenham entrado na sala de aula. “Estou aguardando a polícia chegar para tomar as medidas. O que posso afirmar é que houve um tumulto generalizado e nós evacuamos a escola e suspendemos as aulas por hoje. Estamos apurando para tomar as providências cabíveis, mas a direção não confirma nenhum roubo”, afirmou.

O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde os estudantes prestaram depoimento sobre o caso. A 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fez rondas próximo a escola, mas nenhum assaltante foi recapturado.

Ana Sena

EM TEMPO