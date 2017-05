Trio americano de violões Mobius agendam apresentações gratuitas em Manaus

A Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil traz a Manaus, de 5 a 8 de junho o Mobius Trio – Trio de Violões de São Francisco. Durante a passagem pela cidade, o Mobius fará uma apresentação conjunta com a Orquestra de Violões do Amazonas no Teatro Amazonas tocando um repertório especial com música brasileira e norte-americana.

De acordo com a Embaixada, o grupo também ministrará oficinas musicais para estudantes do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro e fará uma apresentação no Instituto Cultural Brasil-EUA (ICBEU). As apresentações serão abertas ao público e terão entrada franca.

A visita do Mobius Trio a Manaus é uma de muitas iniciativas e programas da Missão Diplomática dos EUA no Brasil neste ano.

Apresentações:

Apresentação conjunta da Orquestra de Violões do Amazonas e Mobius Trio no Teatro Amazonas.

Data: 06 de junho de 2017

Horário: 20h00

Local: Teatro Amazonas

Tel: (92) 3232-1768

Entrada Franca – sujeito à disponibilidade de assentos

Apresentação do Mobius Trio no Instituto Cultural Brasil-EUA (ICBEU)

Data: 08 de junho de 2017

Horário: 17h00

Local: Av. Joaquim Nabuco, 1286 – Centro

Tel: (92) 3198-7100

Entrada Franca – sujeito à disponibilidade de assentos