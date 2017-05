Trinta mil motoristas são autuados pelo Detran

Aproximadamente 30 mil motoristas foram autuados pelas unidades permanentes (contêineres) do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), implantado há menos de 1 ano nas avenidas das Flores, Torres, Turismo e na ponte do rio Negro, nos dois sentidos.

Entre as irregularidades mais propícias de autuação estão o licenciamento em atraso e as condições precárias dos veículos. Apesar dos dados mostrarem índices bastantes expressivos, agentes de trânsito garantem que a população está mais consciente em relação à segurança e às normas exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Somente no posto localizado no início da ponte do rio Negro, sentido Manaus/Iranduba, por dia, em média, são realizadas 80 autuações, no período de segunda a sexta-feira. Nos fins de semana, esses números dobram. A campeã dos autos de infrações nesse local é a péssima condição do veículo, segundo informações do sargento Douglas. Ele destaca que os agentes são instruídos a orientar os condutores a sanarem os problemas, antes da aplicarem a multa.

“Prezamos a questão da segurança. Verificamos constantemente os itens exigidos por lei, além da documentação do condutor e do veículo. Não temos como abordar todos os carros devido à fluidez, mas tentamos fiscalizar o máximo possível. O posto funciona 24 horas, sete dias por semana. Em dias normais, são 80 autuações. Nos fins de semana, são 140 por dia. Tem situações que tentamos resolver sem ter que punir o condutor. O maior problema continuam sendo a estrutura do veículo e os equipamentos de segurança”, disse o sargento.

Sobre a apreensão de veículo, o militar comentou que normalmente esse tipo de ação não acontece com frequência. Contudo, quando o carro não apresenta condições necessárias para circular, o mesmo é removido ao parqueamento do Detran, onde é apreendido. Ele ressaltou que, atualmente, conduzir sem habilitação não ocasiona a apreensão do veículo, caso um habilitado compareça no local para a retirado do bem. Vale frisar que, mesmo não removido para o parqueamento, é aplicado uma multa que ultrapassa os R$ 800. “Desde novembro do ano passado, a lei exige que os agentes realizam apenas a remoção do veículo ao parqueamento, ficando a apreensão do carro por responsabilidade da autoridade de trânsito, no caso o presidente do Detran”, concluiu.

Estratégia

Na avenida das Flores, um posto também foi implantado estrategicamente para combater as irregularidades e garantir principalmente a segurança no trânsito e dos condutores que frequentemente circulam por duas principais rodovias do Estado. O sargento R. Souza destacou que mesmo sendo localizada em uma via de entrada e saída da capital, o movimento de carros é considerado tranquilo, consequentemente o número de autuações mensais é bem abaixo das demais unidades. Por dia, são aplicadas apenas de dez a 15 multas.

“As apreensões, realizamos apenas quando não há mais a possibilidade de regularização do veículo, principalmente quando o licenciamento está há muito tempo atrasado, ou as condições do veículo estão bem precária, colocando em risco a segurança do condutor e dos passageiros. Em pouco tempo de funcionamento dessa unidade, já pegamos carros furtados, placas adulteradas, até mesmo transporte de entorpecentes, devido ao posto estar localizado em uma via que permite a saída da cidade. Em um caso especifico, teve até troca de tiros. No mais, as fiscalizações são rotineiras e os condutores circulam regularizados”, disse. A atuação estratégica dos agentes de trânsito nos contêineres vem sendo aprovada por condutores que afirmam que as unidades de fiscalizações do Detran-AM trouxeram mais segurança às vias da capital.

Dados da Polícia Militar do Amazonas mostram que em 2016 foram apreendidos 116 carros, 1.148 motos e 732 Carteiras Nacional de Habilitação (CNH). Neste ano, foram 65 carros, 388 motos e 366 CNHs.

Gerson Freitas

EM TEMPO