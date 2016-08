Trilhas sonoras do cinema são apresentadas em concerto em Manaus

Entre os próximos dias 28 e 31 deste mês, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), promove o concerto “Música no castelo mágico”, que integra as comemorações dos 120 anos do Teatro Amazonas (largo São Sebastião, Centro), com venda de ingressos na bilheteria.

O espetáculo, idealizado e realizado pela primeira vez pela Amazonas Filarmônica, faz parte da “Série Encontro das Águas”, no qual a música de grandes filmes é apresentada em conjunto com obras sinfônicas do repertório tradicional, com a participação do Grupo Vocal do Coral do Amazonas e do Madrigal da Casa de Música Ivete Ibiapina, sob a regência do maestro Marcelo de Jesus, nos dias 28, 30 e 31 de julho, e do maestro Bruno Nascimento, que também é pianista da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, no dia 29 de julho.

Serão apresentadas as trilhas sonoras dos três primeiros filmes da saga “Harry Potter”, baseada nos livros de J.K. Rowling e eternizada nos cinemas pelas atuações de Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. As suítes para orquestra “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001), “Harry Potter e a Câmara Secreta” (2002) e “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” (2004), de autoria do britânico John Williams, formam o concerto.

Integram também o repertório do espetáculo as peças sinfônicas “O aprendiz de feiticeiro”, de Paul Dukas, e “Noite no Monte Calvo”, composta por Modest Mussorgsky e orquestrada por Nikolai Rimsky-Korsakov. As duas composições fazem parte da trilha sonora da animação “Fantasia”, de Walt Disney, de 1940, em que o famoso Mickey Mouse interpreta o aprendiz de feiticeiro.

O secretário de Estado de Cultura, Robério Braga, ressalta que será uma apresentação única e inesquecível. “Quantos de nós já não nos emocionamos assistindo às aventuras do jovem Harry Potter e nos deliciamos com o filme ‘Fantasia’, cantarolando suas trilhas sonoras? A Amazonas Filarmônica nos proporcionará esse deleite, mais uma vez, numa belíssima apresentação que será imperdível”.

Mais informações sobre outras ações, projetos e atividades desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Cultura estão disponíveis no facebook.com/culturadoamazonas e no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br).

De 28 a 31 de julho, o espetáculo “Música no castelo mágico” apresenta composições da saga “Harry Potter” e do filme “Fantasia”