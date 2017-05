Trilhas do Parque do Mindu preparadas para 1ª Corrida e Caminhada Ecológica 

As 12 trilhas que irão compor o trajeto da 1ª Corrida e Caminhada Ecológica Manaus, que acontecerá no dia 4/6, como parte da programação da Semana do Meio Ambiente 2017, da Prefeitura de Manaus, já estão preparadas para receber os atletas inscritos na prova. No total, serão aproximadamente quatro quilômetros de percurso, com diferentes graus de dificuldade que tornarão a competição ainda mais atrativa para os adeptos das corridas cross, com as descidas e subidas que serão encontradas por todo o trajeto.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, a corrida vai revelar partes do Mindu que até então eram desconhecidas do público e agora se tornam um atrativo a mais para os que visitarão o parque pela primeira vez.

A corrida é organizada pela Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Amazonas (Aclea) e conta com o apoio das secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). “O percurso vai permitir desbravar o Parque do Mindu de uma forma diferenciada principalmente para os amantes do cross e criar um novo atrativo para os frequentadores, uma vez que as trilhas poderão ser utilizadas para contemplação”, afirma o secretário Antonio Nelson. Com esse percurso, revelamos para a sociedade mais um ponto positivo do parque, que foi criado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e é um dos fragmentos verdes mais importantes da cidade. A Corrida e Caminhada Ecológica Manaus vai marcar também a reabertura da Trilha da Bananeira, fechada há mais de cinco anos.

A largada será no estacionamento principal do Parque do Mindu. O percurso seguirá pela Trilha Cinturão Verde, Trilha da Vida, Trilha da Cachoeira, Trilha da Nascente Recuperada, Trilha do Cipó do Nó, Trilha do Buriti, Trilha do Sauim, Trilha do Baixio, Passarela do Mirante, Trilha da Bananeira, Praça da Samaúma, Trilha da Vida, retornando pela Trilha do Sauim e Trilha Margarete Mee. O percurso será misto com trechos de calçamento e a grande maioria de áreas cross.

“Vale ressaltar que vamos ter a corrida e caminhada ecológica, já que após a largada da corrida, as famílias e os amigos dos atletas poderão fazer o percurso para contemplação”, afirmou o gestor do parque, José Feitoza, durante visita de reconhecimento feita nesta quinta-feira, 25, junto com o presidente da Aclea, Eduardo Monteiro de Paula. O percurso será todo sinalizado e contará com o acompanhamento do grupo escoteiro Ágape Mindu e a equipe da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). Haverá ilhas de hidratação para os corredores e durante a prova eles terão pontos de confirmação do trajeto, onde receberão fitas que confirmarão o cumprimento do percurso.

Parceria

A corrida dá início a um circuito de provas que serão realizadas em parques e unidades de conservação municipais, por meio de parceria entre a Semmas, Semjel e a Aclea. A intenção é chamar a atenção também para a importância da prática de exercícios, incentivada pelo prefeito Arthur Virgílio, que nos últimos quatro anos entregou 37 academias ao ar livre à população da cidade.

O presidente da Aclea, Eduardo Monteiro de Paula, explica que a realização do circuito era um projeto antigo e que agora se torna possível de realizar. “O circuito vai proporcionar aos corredores o contato com a natureza viva, presente nas unidades municipais, com suas belezas naturais em plena área urbana de Manaus, além do suspense proporcionado pelas subidas e descidas das trilhas em ambiente de floresta”, afirmou.

Inscrições

As inscrições estarão abertas a partir desta quinta-feira, 18, e poderão ser feitas por meio do site www.ticketagora.com.br até o dia 30/5 ou até atingir o limite de vagas. Os inscritos terão direito a kits formados pela camisa do evento, “sacolicha”, medalha e brindes.

Com informações da assessoria