Tricampeão carioca com o Flamengo vai treinar time amazonense

O ex-jogador de Flamengo, Botafogo e Palmeiras, Leandro Ávila, 46, foi apresentado como treinador do Tarumã-AM na tarde desta quinta-feira (12), em entrevista coletiva ocorrida na Arena da Amazônia, Zona Centro-Sul de Manaus. O comandante assume o time que a partir de setembro começará a preparação para a Série B do Campeonato Amazonense 2018.

Leandro Ávila foi contratado pela empresa Sports News, que é parceira do Lobo do Norte e irá bancar os vencimentos do treinador. “Temos poucos recursos para fazer futebol, mas os parceiros estão aí chegando e somando. Todos os clubes do estadual deveriam trazer um cara renomado para atrair torcedores e somar com marketing”, disse o presidente do Tarumã, Antônio Policarpo.

Pela primeira vez no esporte bretão baré, o ex cão de guarda rubro-negro garante foco pelo acesso do Tarumã à Série A de 2018. Ele avaliou também as mudanças do futebol moderno.

“Hoje todos têm que marcar. Não tem mais essa de deixar para responsabilidade dos volantes e dos zagueiros. Está tudo muito pegado, tem que se espelhar nos planejamentos europeus”, disse o ex-cabeça de área da geração rubro-negra tri-campeã carioca de 1999, 2000 e 2001, que atuou como auxiliar técnico do Brasiliense, Sport Recife e clubes do Leste da Europa.

Ávila enfatiza a experiência de ter trabalhado com três grandes campeões do futebol. “Estou focado em colocar o Tarumã na primeira divisão do futebol amazonense. Esse é o meu objetivo. Para isso vou tentar implantar o que aprendi com grandes treinadores como Wanderley Luxemburgo no Palmeiras, Paulo Autuori no Botafogo, Zagalo e Carlinhos no Flamengo”, disse o ex-atleta que jogou ao lado de Romário, Edmundo e Túlio, com quem foi campeão brasileiro pelo Botafogo, em 1995.

