Tributos para quem pretende viajar podem chegar a mais de 80% do valor do produto em locais turísticos

Vai viajar de férias ou vai descansar no próximo feriado prolongado? Fique atento aos tributos embutidos nos produtos. A maioria dos itens mais consumidos nessa época são os que possuem maior incidência de impostos, é até maior que o normal, devido a serem considerados artigos supérfluos, de luxo ou, até mesmo, prejudiciais à saúde.

Segundo estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), os contribuintes que decidirem viajar deverão pagar 29,56% em impostos no preço da hospedagem em um hotel, além disso, nas passagens áreas, 22,32% são impostos. Ou ainda, quem pretende ir de carro é bom preparar o bolso porque a gasolina tem 56,09% de tributos. Já o pacote de viagem você deverá levar na bagagem 56,34% de impostos.

Por fim, quem pretende curtir uma praia deve se preparar, porque nem mesmo o protetor solar bloqueia a mordida do leão, que deve abocanhar 41,74% do preço do produto. O bronzeador tem uma incidência ainda maior, 49,08% de encargos.

O camarão, por sua vez, um dos petiscos mais desejados à beira-mar carrega 33,29% de impostos. O difícil mesmo é se refrescar com tantos tributos, visto que uma água de coco fatura 34,13% para os cofres públicos.

Bebidas

O IBPT pesquisou ainda os itens com maior incidência tributária e a caipirinha está disparada com 76,66%, acompanhada da cerveja (lata), onde 55,60% do preço são embolsados para os cofres públicos.

Inclusive, aqueles que planejam ficar em sua residência e aproveitar o feriado de forma mais ‘barata’, achando que ficarão livres dos tributos, se enganam, porque almoçar fora de casa implica em uma carga tributária de 32,31%. Se o contribuinte brasileiro optar por pegar um cineminha ou assistir a uma peça de teatro pagará 30,25% em encargos.

Ou seja, de acordo com o presidente do IBPT, João Eloi Olenike, é impossível fugir dos tributos. “Infelizmente as famílias brasileiras que gostam de aproveitar o feriado devem procurar consumir produtos mais baratos e com melhor qualidade, já que da incidência tributária, legalmente, não se tem como escapar”, aconselha Olenike.

O empresário Alberto Coelho, 45, considera a alta carga tributária um absurdo. “Até mesmo na hora do lazer, o brasileiro precisa desembolsar muito para poder se divertir um pouco e esquecer os problemas”, enfatiza.

Confira as cargas tributárias dos produtos pelo IBPT:

Produto e tributos

Água de coco – 34,13%

Água mineral – 37,44%

Álcool combustível – 25,86%

Almoço em restaurante – 32,31%

Biquíni – 33,44%

Bronzeador – 49,08%

Cadeira de praia – 40,62%

Caipirinha – 76,66%

Camarão – 33,29%

Cerveja (lata) – 55,60%

Cerveja garrafa – 55,60%

Gasolina – 56,09%

Hospedagem em hotel – 29,56%

Hotel para animais – 26,86%

Ingressos (tickets) – 40,85%

Jantar em restaurante – 32,31%

Malas – 39,95%

Milho cozido – 18,75%

Óculos de sol – 44,18%

Pacote de viagem – 56,34%

Passagem aérea – 22,32%

Protetor solar – 41,74%

Refrigerante (lata) – 46,47%

Refrigerante garrafa – 44,55%

Sorvete de massa – 38,97%

Sorvete picolé – 38,97%

Teatro e cinema – 30,25%

Transporte Coletivo – 33,75%

Vara de pesca – 48,11%

