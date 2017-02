Tributo ao Bon Jovi agita noite de sábado em Manaus

Quem curte hard rock não pode deixar de conferir a atração, deste sábado (18), do Imperial Pub, localizado na avenida Ephigênio Salles, no Aleixo. O dia será dedicado aos anos 1990 com o show especial da banda NoBreak em tributo ao Bon Jovi. O show inicia ás 00h com entrada á R$ 15.

No dia seguinte, sobe ao palco a banda Nobreak. Formada por Humberto Sobrinho (Vocal), James Oliveira (Guitarra), Helmut Quacken (Bateria), Alexandre Pedraça (Teclados) e Mykon Garcia (Baixo), surgiu há dez anos, com o objetivo de levar ao público amazonense, o melhor do hard rock internacional dos anos 80 e 90.

Entre os classicos que vão ser tocados esta noite estão ‘Always’, “Living on a prayer’, ‘Born to be my baby’, ‘I’ll be there for you’, ‘You give love a bad name’ e ‘Misunderstood’.

Com informações da assessoria