Tribunal Regional do Trabalho tem nova desembargadora

A juíza Márcia Nunes da Silva Bessa, titular da 4ª Vara do Trabalho de Manaus, foi nomeada desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região AM/RR (TRT11). A nomeação, assinada pelo presidente da república, Michel Temer, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (6).

A magistrada, natural do Rio de Janeiro, foi promovida a desembargadora pelo critério de merecimento, para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do desembargador Antônio Carlos Marinho Bezerra.

A atual desembargadora é bacharel em direito pela Universidade Federal do Amazonas e atua há 23 anos na Justiça do Trabalho.

